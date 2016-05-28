Staffel 2Folge 150vom 28.05.2016
Folge 150: Verführt - Entführt
46 Min.Folge vom 28.05.2016Ab 12
Martin Voss verliert seinen Job, muss in ein halbfertiges Haus ziehen und jetzt wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er die Frau seines Chefs entführt hat. Als das Entführungsopfer gefesselt und geknebelt in Martins Rohbau gefunden wir, engagiert seine Frau Anika den Anwalt Stephan Lucas. Das Ehepaar braucht dringend Hilfe, denn Anika hütet noch ein Geheimnis, das ihr Leben komplett verändern wird. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH