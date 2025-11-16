Staffel 4Folge 138vom 16.11.2025
Wildes SchweinJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 138: Wildes Schwein
45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Der Juwelierladen von Jürgen Mansloh wird ausgeraubt. Der Besitzer ist am Boden zerstört, aber die Polizei geht davon aus, dass er selbst der Dieb ist und die Versicherung betrügen will. Als Jürgens Frau einen schweren Unfall hat, bittet der Juwelier seinen alten Freund Alexander Hold um Hilfe. Der Richter stößt bald auf Fakten, die die Ehe der Manslohs in ihren Grundfesten erschüttern werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH