24 Stunden am KorallenriffJetzt kostenlos streamen
Im Reich der Tiefe
Folge 5: 24 Stunden am Korallenriff
Das Fakarava-Atoll in Polynesien ist ein wahres Unterwasser-paradies mit einer ganz außergewöhnlichen Vielfalt an Tierarten. Die Besonderheit der Atolle Polynesiens liegt in ihrer Entstehungsgeschichte. Aus den Kronen der Vulkane entstanden über Millionen von Jahren einzigartige Biotope. Frederic ist in seiner Leidenschaft als Apnoetaucher gleichermaßen ambitioniert: Er macht es sich zum Ziel, den 24-Stunden-Rhythmus eines Atolls direkt zu erleben und zu beobachten, auch in nicht ungefährlichen Nacht-Tauchgängen. Dr. Serge Plane bittet Frederic um Mithilfe. Zur Erforschung der verschiedenen Spezies und ihrer Kommunikation nutzt er die besonderen Fähigkeiten des Tauchers. Während seiner Tauchgänge untersucht Frederic nicht nur die Populationen und das Verhalten der Tiere bei Tag wie bei Nacht, er nimmt auch ihre "Gespräche" mit einem speziellen Unterwasser-Tonaufnahme-Gerät auf. Begegnungen mit Barracudas, Mantarochen, Stachelrochen und Riffhaien lassen diese Expedition zu einem einzigartigen Erlebnis für Frederic und Christian werden.
