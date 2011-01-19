Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Reich der Tiefe

Der große Hammerhai von Rangiroa

Doku überStaffel 1Folge 1vom 19.01.2011
Der große Hammerhai von Rangiroa

Der große Hammerhai von RangiroaJetzt kostenlos streamen

Im Reich der Tiefe

Folge 1: Der große Hammerhai von Rangiroa

44 Min.Folge vom 19.01.2011Ab 6

Erstmalig wird der große Hammerhai in einer Unterwasser-Dokumentation gezeigt. Die großen Hammerhaie Polynesiens geben viele Rätsel auf - unter anderem z.B. durch die Frage, wohin sie sich jedes Jahr aufs Neue zurückziehen; ob sie einen festen Heimatort haben oder große Wege zurücklegen. Christian Petron will zusammen mit Frederic Buyle die ersten faszinierenden Filmaufnahmen der so fremd anmutenden Jäger mit den Hammerköpfen drehen. Bei ihrer Expedition zu diesen extrem scheuen Riesen begegnen Frederic und Christian auch vielen weiteren faszinierenden Haiarten: Weißspitzenhaie, welche Fred neugierig anstupsen, Zitronenhaie, weitaus kleiner als die Hammerhaie, aber in ihrem Verhalten für Menschen durchaus gefährlich, sowie extrem flinke Schwarzspitzenhaie. Das gesamte Unternehmen ist eine Herausforderung. Auch für so erfahrene Taucher wie Frederic und Christian.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Reich der Tiefe
Doku über
Im Reich der Tiefe

Im Reich der Tiefe

Alle 1 Staffeln und Folgen