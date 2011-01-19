Der große Hammerhai von RangiroaJetzt kostenlos streamen
Im Reich der Tiefe
Folge 1: Der große Hammerhai von Rangiroa
Erstmalig wird der große Hammerhai in einer Unterwasser-Dokumentation gezeigt. Die großen Hammerhaie Polynesiens geben viele Rätsel auf - unter anderem z.B. durch die Frage, wohin sie sich jedes Jahr aufs Neue zurückziehen; ob sie einen festen Heimatort haben oder große Wege zurücklegen. Christian Petron will zusammen mit Frederic Buyle die ersten faszinierenden Filmaufnahmen der so fremd anmutenden Jäger mit den Hammerköpfen drehen. Bei ihrer Expedition zu diesen extrem scheuen Riesen begegnen Frederic und Christian auch vielen weiteren faszinierenden Haiarten: Weißspitzenhaie, welche Fred neugierig anstupsen, Zitronenhaie, weitaus kleiner als die Hammerhaie, aber in ihrem Verhalten für Menschen durchaus gefährlich, sowie extrem flinke Schwarzspitzenhaie. Das gesamte Unternehmen ist eine Herausforderung. Auch für so erfahrene Taucher wie Frederic und Christian.
