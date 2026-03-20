Gartenfalle & AuftragsjagdJetzt kostenlos streamen
Immo Queens
Folge 6: Gartenfalle & Auftragsjagd
50 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Olga beweist erneut ihren Instinkt: Betrüger entlarvt sie auf den ersten Blick. Elizabeth sorgt derweil für Chaos, als sie ihren Chef zu einer vermeintlich harmlosen Gartenparty lockt – inklusive unerwarteter Hindernisse. Natascha bleibt im Job realistisch und macht sich keine Illusionen über ihre Chancen. Niki hält strikt an ihren Prinzipien fest, während Melanie alles daransetzt, ihren nächsten Auftrag zu landen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Immo Queens
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PULS 4