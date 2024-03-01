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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Überdruck

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 10vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 10: Überdruck

48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Dr. Elias Bähr untersucht seine Schwester Suse ein letztes Mal vor deren Herz-OP. Doch dann treten unerwartet Symptome auf, die die Operation gefährden. Andrea Kirchner muss sich wegen einer gebrochenen Hand einer OP unterziehen, in deren Folge sie Fieber bekommt. Ein Zufall? Doch als Andrea offenbart, dass sie seit langer Zeit regelmäßig Antibiotika nimmt, werden die Ärzte hellhörig.

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