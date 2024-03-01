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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Hohe Erwartungen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 12vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 12: Hohe Erwartungen

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Als Camilla Mehring nach einem Unfall eine Niere entfernt wird, entdecken die Ärzte, dass auch ihre andere Niere erkrankt ist. Deshalb rufen sie Camillas Vater herbei, mit dem diese jedoch nicht das beste Verhältnis hat. Dr. Elias Bähr hat sich die letzten Tage rund um die Uhr um seine Schwester Suse gekümmert. Gerade als er sich zuhause eine wohlverdiente Pause gönnt, verschlechtert sich Suses Zustand drastisch ...

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