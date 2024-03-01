In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 13: Der falsche Weg
48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Eva Ludwig bestreitet ihren letzten Arbeitstag, bevor sie das Klinikum verlässt. Keine leichte Situation für sie und Dr. Niklas Ahrend, da ihre Beziehung ohnehin bereits schwierig ist. Währenddessen muss Niklas sich auch noch um einen Freund aus Studientagen kümmern: Gero Dellbrück hat eine Milzruptur und leidet zudem seit vielen Jahren an Multipler Sklerose. Der Forscher hat ein Medikament entwickelt, das er nun an sich selbst testen möchte, doch Niklas ist skeptisch.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH