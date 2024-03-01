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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Was zusammen gehört

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 14vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 14: Was zusammen gehört

48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Wolfgang Berger hat sich von Ehefrau Hannah getrennt und bereits Pläne für sein Leben danach. Die müssen jedoch erst einmal warten, als Hannah in die Notaufnahme eingeliefert wird, wo sich ihr Fieber verschlimmert. Manja Kuhn folgt Eva Ludwig als Assistenzärztin ans Klinikum. Zunächst macht sie mit ihrem heiteren Auftreten bei Vivienne einen positiven Eindruck, doch nachdem Theresa Manjas Selbstgespräche bemerkt, stellt sich heraus, dass diese psychische Probleme hat ...

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