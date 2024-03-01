In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 17: Unter Geschwistern
48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Dr. Matteo Moreau verfolgt einen jungen Mann, der ihm seine Geldbörse gestohlen hat. Während der Flucht wird der Taschendieb plötzlich von einem vorbeifahrenden Krankenwagen erfasst. Der Teenager muss sofort notoperiert werden, sonst wird er den Unfall nicht überleben. Dr. Leyla Sherbaz versucht unterdessen, ihren geschätzten Kollegen Dr. Ahrend ans Klinikum zurückzuholen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH