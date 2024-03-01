Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Trau dich!

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 2vom 01.03.2024
Joyn+
Trau dich!

Trau dich!Jetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 2: Trau dich!

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Ein alter Bekannter kommt wieder in die Klinik: Bastian Baldus hat Schmerzen, die auf Nierenversagen hindeuten. Er trifft auf die wegen eines Knöchelbruchs vorübergehend im Rollstuhl sitzende Olivia - es funkt zwischen den beiden. Aufgrund seiner Diagnose und der damit einhergehenden Dialyse verlässt Bastian jedoch der Mut. Ben Ahlbeck muss unterdessen einen Weg finden, einen Patienten mit Kniebeschwerden in die Klinik zu locken: Dieser hat nämlich Panik vor Krankenhäusern.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 3 Staffeln und Folgen