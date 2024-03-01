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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alte Wunden

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 20vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 20: Alte Wunden

48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Dr. Sherbaz und ihre Assistenzärztin Vivienne Kling untersuchen Simon Funke, der von unerträglichen Schmerzen im Unterleib geplagt wird. Leider müssen die beiden Medizinerinnen dem Teenager mitteilen, dass er schwer krebskrank ist. Auch seiner Mutter setzt diese Nachricht sehr zu - obwohl sie zu ihm kein besonders gutes Verhältnis zu haben scheint ...

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