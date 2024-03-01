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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Abschiedsschmerzen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 30vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 30: Abschiedsschmerzen

48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Alena klagt über starke Bauchschmerzen und wird von ihrem Mann Ferdinand in die Klinik gebracht. Er verharmlost ihre Symptome und ist überzeugt davon, dass sie nur Heimweh hat. Doch die Realität sieht leider anders aus - die Ärzte stellen Gallensteine im Ultraschall fest. Unterdessen wird für Ben Ahlbeck eine Abschiedsparty organisiert. Der angehende Arzt geht für eine Weile ins Ausland, um dort zu hospitieren.

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