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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Gemeinsam stark

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 38vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 38: Gemeinsam stark

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Dr. Koshka kümmert sich gemeinsam mit Dr. Lindner um Fine Fischer, die von einer Giftschlange gebissen wurde. Die Ärztin staunt nicht schlecht, als sie bemerkt, dass die Patientin die Schlange mit dabeihat. Als Dr. Koshka das Tier zur Identifizierung in Augenschein nimmt, passiert das Unaussprechliche: Sie wird ebenfalls gebissen und die Giftschlange entkommt. Nun muss die Notaufnahme geräumt und schnellstens ein Gegengift gefunden werden.

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