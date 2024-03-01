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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Glücksspiel

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 6vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 6: Glücksspiel

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Julia Berger und Dr. Koshka behandeln Offiziersanwärter Eric Paula wegen einer Bisswunde am Hintern, die er selbst erfolglos zu nähen versucht hat. Der Fall wird jedoch unerwartet kompliziert. Dr. Bähr und Ben Ahlbeck versorgen derweil einen schwerverletzten Dachdecker, der vom Dach gestürzt ist - kein Unfall, wie zunächst angenommen. Um dem Patienten das Leben zu retten, greift Ben zu einer riskanten Maßnahme. Dr. Ahrend heißt das nicht gut und zieht Konsequenzen ...

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