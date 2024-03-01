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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Umlaufbahnen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 7vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 7: Umlaufbahnen

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Nach einem Autounfall schwebt Nils Schiller in Lebensgefahr. Seine 19-jährige Begleiterin Lynn kommt weitestgehend unverletzt davon. Dann taucht Nils' Ehefrau Andrea auf, die nicht glücklich darüber ist, dass ihr Ehemann mit einem fremden Teenager unterwegs war, und mit Lynn aneinandergerät. Unter den von Dr. Ahrend gegen Ben eingeleiteten Disziplinarmaßnahmen haben auch die anderen Assistenzärzte zu leiden - was diese Ben spüren lassen ...

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