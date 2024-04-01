Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Umwege

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 10vom 01.04.2024
Joyn+
Umwege

UmwegeJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 10: Umwege

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Josch Mahler lässt eine Tumorerkrankung in der Klinik behandeln. Allerdings stellen die Ärzte ein weiteres gesundheitliches Problem bei dem Bundeswehrpiloten fest. Über die Art des Eingriffs sind sich Tom und Dr. Kaminski aber uneins. Währenddessen bekommen es Dr. Bähr und Dr. Ahrend mit einer Standesbeamtin zu tun, die sich einen Bruch zugezogen hat. Schnell haben die beiden einen ersten Verdacht, wie es zu der Verletzung kommen konnte.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 3 Staffeln und Folgen