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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Der letzte Tag

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 12vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 12: Der letzte Tag

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Julia und Niklas müssen sich um die in der Notaufnahme erschienene Silke Kirschbaum kümmern, bei der sie einen Tumor diagnostizieren. Dr. Moreau glaubt derweil, dass sein neuester Patient Max Strehlow unehrlich zu ihm ist. Der Rest des Teams bereitet derweil Julias und Niklas' Abschied vor. Dazu gehört auch die Suche nach einer Nachfolge für Dr. Ahrends Position als Ausbilder.

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