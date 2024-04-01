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SAT.1 emotionsFolge 14vom 01.04.2024
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Zweisamkeit

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Folge 14: Zweisamkeit

48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Mikko Rantala und Vivienne Kling beobachten, wie ihr Patient Fabian Brunner von dessen Freundin Svenja betrogen wird. Allerdings hat das Paar eine plausible Erklärung für den Vorfall. Währenddessen behandelt Dr. Matteo Moreau die ehemalige Physiotherapeutin Maja. Als er hört, dass sie ihren Job wegen einer schlecht operierten Verletzung ihrer Hand aufgeben musste, wittert der ehrgeizige Arzt eine Herausforderung.