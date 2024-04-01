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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Aus der Nähe

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 16vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 16: Aus der Nähe

48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Natascha Roth holt sich eine Zweitmeinung bei Dr. Marc Lindner ein - ohne das Wissen ihrer Tochter und behandelnden Ärztin Dr. Theresa Koshka. In einem persönlichen Gespräch kann Marc Theresa dennoch überzeugen, ihrer Mutter noch eine Chance zu geben. Währenddessen wirft die schrille Künstlerin Olivia ein Auge auf Mikko, dem die Aufmerksamkeit jedoch sichtlich unangenehm ist. Doch die Flirtversuche brechen nicht ab ...

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