In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 20: Unter Strom
48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Florian Adam bittet die Ärzte um Hilfe, nachdem er seinen Ehering verschluckt hat. Elias schickt den verzweifelten Mann allerdings wieder nach Hause. Daraufhin vergiftet sich Florian selbst, in der Hoffnung, schnelle Hilfe zu bekommen. Vivis Mutter Ella muss notoperiert werden, als ihr Herzschrittmacher plötzlich aussetzt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH