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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Notlösungen

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 23vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 23: Notlösungen

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Sophia Krämer wird mit einem schweren Asthmaanfall von ihrer älteren Schwester Pia im Klinikum eingeliefert. Pia ist seit dem Verschwinden ihrer Mutter Sophias Vormund und sie würde alles tun, um ihre jüngere Schwester zu beschützen - auch lügen über den angeblichen Verbleib der Vermissten. Für Wolfgang Berger spitzt sich die Situation am Klinikum zu, nachdem Rebecca Krieger - seine Tochter aus einer Affäre - ihren ersten Tag in der Klinik hat.

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