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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Herzenssache

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 3vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 3: Herzenssache

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Dr. Elias Bähr und Karin Patzelt operieren die herzkranke Firmeninhaberin Sandra Prader. Sie stellen fest, dass ihre Patientin ein neues Herz benötigt. Doch Workaholic Sandra lehnt ab, weil sie ihre Firma nicht im Stich lassen will. Mikko Rantala kümmert sich derweil um Notfallsanitäterin Franzi, die im Rettungswagen gestürzt ist. Franzi nimmt den Vorfall nicht erst, doch als sie zusammenbricht, wird klar, dass mehr dahintersteckt.

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