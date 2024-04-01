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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Unverhofftes Glück

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 36vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 36: Unverhofftes Glück

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 6

Frank Bogner wird nach einem Motorradunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Prof. Dr. Patzelt bleibt keine Zeit, um den Patienten nach Details zu fragen. Eine Wespe hat Frank gestochen und einen allergischen Schock bei ihm ausgelöst. Könnte das Tier auch den Unfall verursacht haben?

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