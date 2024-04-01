In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 38: Fehler
48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Jonas Kunze hat sich mit einem Wattestäbchen das Trommelfell verletzt. Dr. Bähr und sein Assistenzarzt Tom Zondek übernehmen die Notversorgung und schon bald stürzt sich Jonas wieder in seine Arbeit. Ein fataler Fehler ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH