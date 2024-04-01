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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Gratwanderung

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 6vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 6: Gratwanderung

48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Unglück im Glück für Sarah Jahn: Nach langer Zeit erhält die Patientin endlich die Zusage für eine Spenderleber. Doch beim Transport wird die Kühlbox beschädigt. Dr. Moreau muss entscheiden, ob das Organ dennoch geeignet ist. Zeitgleich hofft Direktor Wolfgang Berger, dass die renovierten Patientenzimmer die Prüfung durch Dirk Ertzner bestehen. Tom, der dem Obdachlosen Alex eines dieser Zimmer zur Verfügung gestellt hat, befürchtet nun aufzufliegen.

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