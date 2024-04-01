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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Blutsbande

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 8vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 8: Blutsbande

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Stefan Lochner wurde angeschossen und muss so schnell wie möglich behandelt werden. Dr. Karin Patzelt übernimmt den Fall und verstößt damit gegen die Vorschriften. Währenddessen wird auch Simon Schulte eingeliefert. Der Gärtner scheint sich aber wenig um seinen Zustand zu sorgen. Stattdessen freut er sich öffentlich über ein überraschendes Erbe, das seinen finanziellen Sorgen ein Ende bereitet.

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