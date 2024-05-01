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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Missverständnisse

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 12vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 12: Missverständnisse

49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Während des Gottesdienstes erblindet der Pfarrer Karl Fredericksen plötzlich; ein Sturz ist die Folge. Dr. Noah Mattes und Dr. Elias Bähr stellen fest, dass die Blindheit auf eine genetisch bedingte Krankheit zurückzuführen ist. Der Geistliche gesteht, dass er eine Tochter hat, die jedoch nichts von seiner Vaterschaft weiß. Sie muss getestet werden, darf aber auf keinen Fall erfahren, wer er ist ...

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