In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 17: Rückschläge
49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12
Elias hat ein vielversprechendes Match beim Online-Dating ... Eine alte Bekannte wird wieder im Johannes-Thal-Klinikum vorstellig: Die junge Sarah Hahn hat Beschwerden nach einer Operation an ihrem Klumpfuß und wirft Dr. Moreau Stümperei vor - das lässt ihn nicht kalt. Dr. Koshka ist nicht zufrieden mit der Behandlung einer Patientin durch die junge Assistenzärztin Emma. Doch die bekommt unverhoffte Unterstützung.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH