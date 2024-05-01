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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Geplatzte Träume

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 19vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 19: Geplatzte Träume

48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Helmi Rantala besucht das Johannes-Thal-Klinikum und verzaubert direkt Elias Bähr - ihr Bruder Mikko ist davon nicht gerade begeistert. Julia und Rebecca behandeln gemeinsam Nele Schöne, die wegen Bauchschmerzen ins Klinikum kommt. Die Halbschwestern erfahren, dass die junge Frau keine Kinder bekommen kann und dass dies ihre private Beziehung belastet. Julia möchte Nele unbedingt helfen und zeigt ihr neue Perspektiven auf.

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