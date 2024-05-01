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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Irrwege

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 36vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 36: Irrwege

49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Pia Mog wird von ihrer Vorgesetzten Fadia Darzi ins Johannes-Thal-Klinikum gebracht. Vor Ort stellen die Ärzte einen Nabelbruch fest und leiten sofort eine OP ein. Der Eingriff gelingt, zieht bei der Patientin trotz allem Beschwerden nach sich. Pia scheint ihren Zustand beinahe auszublenden, als Fadia ihr ein überraschendes Geständnis macht.

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