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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Herausforderungen

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 4vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 4: Herausforderungen

48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Der achtjährige Kai schwebt nach einem Autounfall seines Vaters in Lebensgefahr. Mutter Sarah bangt um das Leben ihres Kindes und macht ihrem Ehemann Vorwürfe. Dr. Koshka und Mikko Rantala behandeln derweil eine Diabetespatientin, die eigentlich einem strikten Ernährungsschema folgt - das behauptet sie zumindest ...

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