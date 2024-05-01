Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Rette mich

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 5vom 01.05.2024
Joyn+
Rette mich

Rette michJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 5: Rette mich

49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Julia Berger hat ein unerfreuliches Wiedersehen mit Patientin Vanessa Nimmrich: Sie ist von einem Felsen gestürzt und schwer verletzt. Das Ärzteteam schafft es zwar, Vanessa zu stabilisieren, doch Julia hat bezüglich der Ursache des Sturzes eine traurige Vermutung. Dr. Moreau behandelt Jakob Laurin, dem eine Knie-OP bevorsteht. Die beiden verstehen sich nicht besonders gut, was noch verschlimmert wird, als Jakob während der Operation aufwacht.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 3 Staffeln und Folgen