Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Zufall und Planung

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 8vom 01.05.2024
Joyn+
Zufall und Planung

Zufall und PlanungJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 8: Zufall und Planung

49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Julia Berger muss ihrer jungen Patientin Hermine Sander mitteilen, dass sie bereits im achten Monat schwanger ist. Dazu kommt, dass die Schülerin das Kind aufgrund medizinischer Umstände sofort auf die Welt bringen muss. Hermine steht völlig unter Schock. Ganz im Gegenteil zu Rebecca, die die letzte Nacht mit einem Mann verbracht hat. Der wird kurz darauf jedoch in die Klinik eingeliefert.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 3 Staffeln und Folgen