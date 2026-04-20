In Flight
Folge 3: Episode 3
46 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 16
Jo und Dom heften sich an Cormacs Fersen und machen Fotos von ihm, um mehr über ihn herauszufinden. Am Londoner Flughafen wird Dom jedoch von Cormac entdeckt. Jo reist wenig später nach Sofia, nachdem Sonny niedergestochen wurde. Während sie an seinem Bett Wache hält, kommt es zu einem zweiten Anschlag auf ihren Sohn. War es Cormac? Weiß er, dass Jo und Dom ihm gefolgt sind? Dom lügt und sagt, Cormac habe ihn nicht gesehen.
Alle Staffeln im Überblick
In Flight
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Action, Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Buccaneer (Inflight) Limited