In Flight
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
In Flight
Die Flugbegleiterin Jo Conran steht vor einem Dilemma: Um ihrem unschuldig in Bulgarien inhaftierten Sohn Sonny zu helfen, lässt sich die alleinerziehende Mutter auf einen gefährlichen Deal mit einer skrupellosen Bande ein. Gezwungen, ihre Position für Drogenschmuggel zu missbrauchen, gerät sie immer tiefer in einen Strudel aus Erpressung und Kriminalität ...
Genre:Krimi, Thriller, Action, Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Buccaneer (Inflight) Limited