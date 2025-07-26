Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 7vom 26.07.2025
59 Min.Folge vom 26.07.2025

In einem sehr persönlich gestalteten Portrait begibt sich Teddy Podgorski an jene Orte, die für sein Leben prägend waren. Vom Gemeindebau in Wien Simmering über das Stiftsgymnasium Admont, über das legendäre Wiener Lokal Gutruf bis in das ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg Er erzählt seinen Lebensweg anhand zahlloser Erlebnisse und Begegnungen samt privatem Foto- und Videomaterial und spart dabei nicht mit Anekdoten aus seinem vielfältigen Schaffen. Bildquelle: ORF/Nanookfilm/

