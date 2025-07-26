In Erinnerung an Teddy Podgorski: Zum 90. Geburtstag einer FernsehlegendeJetzt kostenlos streamen
In memoriam: Teddy Podgorski
Folge 7: In Erinnerung an Teddy Podgorski: Zum 90. Geburtstag einer Fernsehlegende
59 Min. Folge vom 26.07.2025
In einem sehr persönlich gestalteten Portrait begibt sich Teddy Podgorski an jene Orte, die für sein Leben prägend waren. Vom Gemeindebau in Wien Simmering über das Stiftsgymnasium Admont, über das legendäre Wiener Lokal Gutruf bis in das ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg Er erzählt seinen Lebensweg anhand zahlloser Erlebnisse und Begegnungen samt privatem Foto- und Videomaterial und spart dabei nicht mit Anekdoten aus seinem vielfältigen Schaffen. Bildquelle: ORF/Nanookfilm/
