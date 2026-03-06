Infos & Tipps: EierkennzeichnungJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 480: Infos & Tipps: Eierkennzeichnung
2 Min.Folge vom 06.03.2026
Zu Ostern werden in Österreich rund 70 Millionen Eier verzehrt. Damit während der Festlichkeiten aber auch die Frische gewährleistet bleibt und Verbraucher und Verbraucherinnen genau wissen, woher ihr Ei stammt, ist eine lückenlose Lieferkette essentiell. Jedes heimische Ei erhält daher eine individuelle Kennzeichnung, die Herkunft und Produktionsweise sichtbar macht. Dieses System soll Transparenz, verlässliche Kontrollen und das Vertrauen in die heimische Produktion stärken.
