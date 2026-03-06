Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Eierkennzeichnung

ORF2Staffel 1Folge 480vom 06.03.2026
Infos & Tipps: Eierkennzeichnung

Infos & Tipps: EierkennzeichnungJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 480: Infos & Tipps: Eierkennzeichnung

2 Min.Folge vom 06.03.2026

Zu Ostern werden in Österreich rund 70 Millionen Eier verzehrt. Damit während der Festlichkeiten aber auch die Frische gewährleistet bleibt und Verbraucher und Verbraucherinnen genau wissen, woher ihr Ei stammt, ist eine lückenlose Lieferkette essentiell. Jedes heimische Ei erhält daher eine individuelle Kennzeichnung, die Herkunft und Produktionsweise sichtbar macht. Dieses System soll Transparenz, verlässliche Kontrollen und das Vertrauen in die heimische Produktion stärken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen