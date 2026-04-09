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Infos & Tipps: Frühjahrsmüdigkeit

ORF2Staffel 1Folge 502vom 09.04.2026
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Folge 502: Infos & Tipps: Frühjahrsmüdigkeit

2 Min.Folge vom 09.04.2026

Im Frühling erwacht neben der blühenden Natur auch wieder das Leben in der Stadt. Für diejenigen, denen der Winterschlaf noch in den Knochen steckt, hat Psychotherapeutin Petra Heidler einige Tipps parat.

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