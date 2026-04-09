Infos & Tipps: FrühjahrsmüdigkeitJetzt kostenlos streamen
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Folge 502: Infos & Tipps: Frühjahrsmüdigkeit
2 Min.Folge vom 09.04.2026
Im Frühling erwacht neben der blühenden Natur auch wieder das Leben in der Stadt. Für diejenigen, denen der Winterschlaf noch in den Knochen steckt, hat Psychotherapeutin Petra Heidler einige Tipps parat.
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