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Folge 597: Infos & Tipps: Konzentrationsübungen
2 Min.Folge vom 26.08.2026
Warum schweifen unsere Gedanken ständig ab? Konzentration scheitert oft nicht nur an Handy oder Chaos, sondern auch an inneren Ablenkungen. Mit einfachen Achtsamkeitsübungen lässt sich der Fokus trainieren. Warum uns das trotzdem so schwerfällt und was unsere Evolution damit zu tun hat, zeigt "Infos & Tipps".
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