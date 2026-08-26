Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
infos & tipps

Infos & Tipps: Konzentrationsübungen

ORF2Staffel 1Folge 597vom 26.08.2026
Infos & Tipps: Konzentrationsübungen

Infos & Tipps: KonzentrationsübungenJetzt kostenlos streamen

infos & tipps

Folge 597: Infos & Tipps: Konzentrationsübungen

2 Min.Folge vom 26.08.2026

Warum schweifen unsere Gedanken ständig ab? Konzentration scheitert oft nicht nur an Handy oder Chaos, sondern auch an inneren Ablenkungen. Mit einfachen Achtsamkeitsübungen lässt sich der Fokus trainieren. Warum uns das trotzdem so schwerfällt und was unsere Evolution damit zu tun hat, zeigt "Infos & Tipps".

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

infos & tipps
ORF2
infos & tipps

infos & tipps

Alle 1 Staffeln und Folgen