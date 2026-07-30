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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 1Folge 5vom 30.07.2026
Große Abrechnungen

Große AbrechnungenJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 5: Große Abrechnungen

20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Konkurrierende Artisten treten gegeneinander an, um unzufriedene Klienten zufriedenzustellen, aber nur einer erhält eine Chance auf Wiedergutmachung. Josh Hibbard und Kyle Dunbar sowie die Brüder Robbie und Jayvo kehren zurück.

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