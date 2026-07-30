Staffel 1Folge 5vom 30.07.2026
Große AbrechnungenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 5: Große Abrechnungen
20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Konkurrierende Artisten treten gegeneinander an, um unzufriedene Klienten zufriedenzustellen, aber nur einer erhält eine Chance auf Wiedergutmachung. Josh Hibbard und Kyle Dunbar sowie die Brüder Robbie und Jayvo kehren zurück.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV