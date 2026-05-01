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Ink Master

MTV liveStaffel 8Folge 16vom 01.05.2026
Peck vs. Nunez - Das große Finale

Peck vs. Nunez - Das große FinaleJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 16: Peck vs. Nunez - Das große Finale

62 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Die letzten drei Artists tätowieren um die Stimmen Amerikas, und die ausgeschiedenen Artists kehren für eine Konfrontation zurück. Ein 24-Stunden-Brusttattoo entscheidet darüber, welcher Artist 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" gewinnt.

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