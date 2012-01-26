Inkasso Air - Die Flugzeug-Eintreiber
Folge vom 26.01.2012: Episode 3
45 Min.Folge vom 26.01.2012Ab 12
Eine amerikanische Bank hat zwei Airbus 320 an eine Fluggesellschaft im Ausland verleast, doch der Deal platzt aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten. Nun sollen die "Repo Men" die Mittelstreckenflugzeuge zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück bringen. Einer der Passagier-Jets steht in Chateauroux, südlich von Paris, der andere in Istanbul. Eine Rückhol-Aktion dieser Größenordnung muss sorgfältig geplant werden. Die Strategie der Flugzeug-Eintreiber lautet wie folgt: Nick und sein Team wollen die riesigen Maschinen zunächst auf eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean fliegen und dort gründlich inspizieren, bevor sie sich auf die lange Reise Richtung USA machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.