Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Video Games

Auftritt: Super Mario!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 14.08.2025
Auftritt: Super Mario!

Auftritt: Super Mario!Jetzt kostenlos streamen

Inside Video Games

Folge 3: Auftritt: Super Mario!

41 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6

Nintendo wird im Jahr 1889 als kleines Familienunternehmen in Kyoto gegründet und fungiert zunächst als Spielkartenmanufaktur. 1948 übernimmt der junge Hiroshi Yamauchi das Geschäft und lenkt es in eine neue Richtung. Nach einigen gescheiterten Ideen wagt der Unternehmer den Schritt in die Welt der Videospiele und hat damit durchschlagenden Erfolg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Video Games
ProSieben MAXX
Inside Video Games

Inside Video Games

Alle 1 Staffeln und Folgen