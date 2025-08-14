Inside Video Games
Folge 3: Auftritt: Super Mario!
41 Min.
Nintendo wird im Jahr 1889 als kleines Familienunternehmen in Kyoto gegründet und fungiert zunächst als Spielkartenmanufaktur. 1948 übernimmt der junge Hiroshi Yamauchi das Geschäft und lenkt es in eine neue Richtung. Nach einigen gescheiterten Ideen wagt der Unternehmer den Schritt in die Welt der Videospiele und hat damit durchschlagenden Erfolg.
