Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Video Games

Die Minecraft-Story

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 28.08.2025
Die Minecraft-Story

Die Minecraft-StoryJetzt kostenlos streamen

Inside Video Games

Folge 8: Die Minecraft-Story

41 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

"Minecraft" wird in Schweden entwickelt und kommt im Jahr 2009 auf den Markt. Die kreative, bunte Welt des Spiels begeistert unzählige Fans und sorgt dafür, dass es das meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Video Games
ProSieben MAXX
Inside Video Games

Inside Video Games

Alle 1 Staffeln und Folgen