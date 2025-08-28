Inside Video Games
Folge 8: Die Minecraft-Story
41 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
"Minecraft" wird in Schweden entwickelt und kommt im Jahr 2009 auf den Markt. Die kreative, bunte Welt des Spiels begeistert unzählige Fans und sorgt dafür, dass es das meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten wird.
Genre:Dokumentation, Gaming
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
