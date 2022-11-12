Internet der Lügen
Folge vom 12.11.2022: Ein ungleiches Paar
44 Min.Folge vom 12.11.2022Ab 16
Jasmine ist eine bildhübsche junge Frau und hat viele Social Media-Freund:innen. Als sie nach New York City zieht, lernt sie Andres kennen, der wie sie aus der Dominikanischen Republik stammt. Die beiden werden ein Paar, doch die Beziehung ist angespannt, da Jasmine wie üblich Selfies postet und ständig Kommentare von Verehrern bekommt. Andres beginnt, die 21-Jährige zu kontrollieren. Seine Eifersucht wird immer größer, es kommt zu heftigem Streit und auch Handgreiflichkeiten. Als sich Jasmine von Andres trennen will, verschwindet sie plötzlich spurlos – bis im Netz das Foto einer weiblichen Leiche auftaucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.