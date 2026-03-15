Into the Wild: Kolumbien
Folge 3: Krieger der Llanos
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Kolumbien beheimatet ein Zehntel aller Arten des Planeten und ist somit das zweitartenreichste Land der Erde. Das Zusammenspiel aus tropischen Temperaturen und reichlich Regen schafft ideale Bedingungen für eine Vielfalt an Leben. Die Doku-Serie begleitet Tiere, die sich den Lebensbedingungen optimal angepasst haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Into the Wild: Kolumbien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media