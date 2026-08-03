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Isabell Pannagl - Neues aus dem Dachgeschoss

ORF1Staffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss

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Isabell Pannagl - Neues aus dem Dachgeschoss

Folge 1: Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss

58 Min.Folge vom 03.08.2026

Zu heiß zum Denken? Zwischen Hitzekoller und dem ganz normalen Wahnsinn entsteht die beste Comedy. Was haben Schönheitsideale, Mutterschaft und die Angst, im Dachgeschoss als Schnitzel aufzuwachen, gemeinsam? Sie landen alle im Oberstübchen von Isabell Pannagl. Mit scharfen Pointen, jeder Menge Selbstironie und musikalischen Einlagen macht sie das tägliche Chaos zum besten Comedyprogramm. Bildquelle: Hubert MIcan/ORF

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