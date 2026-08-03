Staffel 1Folge 1vom 03.08.2026
Isabell Pannagl: Neues aus dem DachgeschossJetzt kostenlos streamen
Isabell Pannagl - Neues aus dem Dachgeschoss
Folge 1: Isabell Pannagl: Neues aus dem Dachgeschoss
58 Min.Folge vom 03.08.2026
Zu heiß zum Denken? Zwischen Hitzekoller und dem ganz normalen Wahnsinn entsteht die beste Comedy. Was haben Schönheitsideale, Mutterschaft und die Angst, im Dachgeschoss als Schnitzel aufzuwachen, gemeinsam? Sie landen alle im Oberstübchen von Isabell Pannagl. Mit scharfen Pointen, jeder Menge Selbstironie und musikalischen Einlagen macht sie das tägliche Chaos zum besten Comedyprogramm. Bildquelle: Hubert MIcan/ORF
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Isabell Pannagl - Neues aus dem Dachgeschoss
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