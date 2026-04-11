Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 11.04.2026: Kleines Haus, großes Glück
22 Min.Folge vom 11.04.2026
Ein vielbeschäftigtes Paar verlässt Lake Stevens, Washington, um auf Camano Island ein ruhigeres Leben zu beginnen. Gesucht wird ein Zuhause mit großem Außenbereich für ihre vier Söhne, ausreichend Stauraum für das Boot – und genug Platz, um den Familienalltag entspannt zu gestalten.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 18-19: Warner Bros. Discovery, Inc.